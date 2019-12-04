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ارتفاع مؤشر ثقة القطاع الزراعي الأمريكي

علم الولايات المتحدة الأمريكية
علم الولايات المتحدة الأمريكية
(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 11:48 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 11:48 م

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء، ارتفاع ثقة المنتجين الزراعيين في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر جامعة بوردو/سي.إم.إي جروب لقياس ثقة المنتجين الزراعيين في الولايات المتحدة إلى 153 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 136 نقطة في أكتوبر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المؤشر يعتمد على استطلاع رأي حوالي 400 منتج زراعي في الولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر الفرعي لقياس الثقة في الأوضاع الراهنة للقطاع الزراعي بمقدار 38 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية بمقدار 7 نقاط مقارنة بالشهر السابق.

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