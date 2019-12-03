واشنطن تدرج 6 ناقلات نفط مرتبطة بفنزويلا على قائمة العقوبات

أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، 6 ناقلات نفط على قائمة العقوبات لتورطها في شحن النفط من فنزويلا إلى كوبا.. حسبما أفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إلى أنه تم استهداف ناقلات النفط التابعة لشركة النفط الحكومية في فنزويلا (PDVSA).

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي جوستين موزينيتش: "تواصل كوبا ونظام مادورو السابق التحايل على العقوبات من خلال تغيير أسماء السفن وتسهيل حركة النفط من فنزويلا إلى كوبا".

وشدد على أن بلاده ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعب فنزويلا.

يذكر أن فنزويلا تشهد منذ شهر يناير الماضي أزمة سياسية حادة؛ إثر إعلان رئيس البرلمان خوان جوايدو نفسه رئيسًا مؤقتا للبلاد، وإعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها به، فيما أعلن مادورو أنه الرئيس الشرعي للبلاد، واصفًا رئيس البرلمان والمعارضة بـ"الدمية في يد الولايات المتحدة".