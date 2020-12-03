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محكمة سعودية تقضي بإعدام قاتل رجل أمن

د ب أ
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 3:32 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 3:32 م

أصدرت محكمة سعودية، اليوم الخميس، حكما ابتدائيا بالإعدام بحق شخص قتل رجل أمن.

وعاقبت المحكمة الجزائية السعودية 11 متهما، في نفس القضية، بالسجن من 8 إلى 20 سنة.

وكشفت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم، عن أن تلك الأحكام جاءت بعد ثبوت إدانتهم بحيازة السلاح وتمويل الإرهاب، موضحة أن الحادثة وقعت قبل ثماني سنوات.

كما أدانت المحكمة المتهمين باستعمال وحيازة أسلحة نارية مع ذخائرها للإخلال بالأمن الداخلي، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بنقل مبالغ مالية لدعم الخلية الإرهابية، وقيام أحدهم بمحاولة تهريب عدة أشخاص من السعودية إلى اليمن.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين نقضوا ما سبق أن تعهدوا به عند الإفراج عنهم في قضاياهم السابقة.

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