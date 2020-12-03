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عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة احتجاجية على توسيع الاستيطان في منطقة «الراس» غربي سلفيت.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، والعشرات أصيبوا باختناق، بسبب قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة غربي سلفيت.

وأشارت المصادر إلى أن 32 مواطنًا فلسطينيًا أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، لافتون إلى أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق.

وانطلقت المسيرة صوب الأراضي المهددة بالاستيطان، للتصدي لمحاولات السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على أراضي المواطنين لتوسيع البؤر الاستيطانية.

وجرف المستوطنون، أراضي المواطنين في منطقة «الراس»، ووضعوا عليها بيوتا متنقلة تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.