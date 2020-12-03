الأمير هارى: جائحة كورونا عقاب من الطبيعة

دعا الأمير البريطانى هارى إلى تطبيق مزيد من الإجراءات الرامية لمواجهة ظاهرة التغير المناخى، ملمحا إلى أن جائحة كورونا تمثل عقابا من الطبيعة.

وقال الأمير هارى خلال حوار يتعلق بالشئون البيئية مع الرئيس التنفيذى لإحدى المنصات الرقمية المتخصصة فى بث الأفلام الوثائقية عن المناخ: «قال لى أحدهم فى بداية الوباء، يبدو الأمر كما لو أن الطبيعة الأم قد دفعتنا للانعزال بسبب سوء السلوك، لنفكر فيما اقترفناه».

وأضاف: «ذكرنى ذلك بالتأكيد بمدى ارتباطنا جميعا، ليس كأشخاص فحسب ولكن من خلال الطبيعة. نحن نأخذ الكثير منها ونادرا ما نرد الكثير»، حسبما نقلت «رويترز».

وتابع قائلا: «كل قطرة مطر تسقط من السماء إغاثة للأرض العطشى. فلم لا يكون كل منا قطرة مطر؟ لو أن كلا منا اهتم؟ نحن نهتم لأننا مضطرون لذلك، لأن الخلاصة هى أن الطبيعة مصدر الحياة بالنسبة لنا»، وفقا لشبكة سكاى نيوز.

وسبق أن أدلى هارى وميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، بآرائهما فى قضايا مثل العرق والبيئة منذ تنحيهما عن أدوارهما كعضوين عاملين فى العائلة المالكة فى نهاية مارس وانتقالهما إلى كاليفورنيا.

وكان هارى وميجان قد تعرضا لهجوم من وسائل إعلام بريطانية اتهمتهما بالنفاق لاستخدامهما طائرات خاصة، بينما هما من دعاة حماية البيئة.