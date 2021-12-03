 أشرف رشاد رئيسا لنادي مستقبل وطن وأحمد الجندي نائبا بالتزكية - بوابة الشروق
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أشرف رشاد رئيسا لنادي مستقبل وطن وأحمد الجندي نائبا بالتزكية

علي كمال
نشر في: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 9:14 م | آخر تحديث: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 9:14 م

فاز المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية، برئاسة نادي مستقبل وطن بالتزكية، والنائب المهندس أحمد الجندي، أمين سر لجنة التجارة والصناعة بمجلس الشيوخ، أمين أمانة التدريب والتثقيف المركزية، بمقعد نائب رئيس النادي.

وضمت القائمة؛ انتخاب أمينًا للصندوق، و5 أعضاء فوق السن، وعضوين تحت السن.

وشهدت عملية الانتخابات توافدا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، والتي تمت تحت إشراف قضائي كامل، لاختيار مجلس الإدارة، الأمر الذي جعل من سير العملية الانتخابية أشبه بالاحتفالية الرياضية.

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