علاج الأمراض يبدأ بمعرفة سبل الوقاية منها، هذا ما يحققه بالفعل مجموعة من الفحوصات الدورية التى يجب أن تأتى على رأس لائحة اهتمامات الإنسان، يجب أن يحرص الإنسان على إجرائها بصورة دورية حتى مع غياب أى أعراض مرضية، وفقا لنتائج تلك الفحوص الدورية يمكن للإنسان أن يتعرف على نقاط الضعف والقوة فى خريطة صحته العامة والتى من خلالها يمكن استشراف أى خطر قادم يمكن تفاديه أو على أقل تقدير الاستعداد له.

< صورة كامل للدم (Complere blood picture)

تحليل بسيط يتم بأخذ عينة من الدم يتم فحصها للحصول على صورة حقيقية لمكونات الدم (السائل والخلايا والصفائح الدموية).

قراءة متأنية لنتائج فحص الدم تعطى مؤشرات دالة على وجود مواطن مزمنة للعدوى أو ارتفاع فى نسبة النشاط الروماتيزمى أو وجود نوع من أنواع الأنيميا المختلفة: الوراثية أو المكتسبة كأنيميا نقص الحديد التى تقترن بأعراض كالاجهاد الدائم والتعب لأقل مجهود والصداع وانعدام الهمة ويمكن علاجها بسهولة متى تم تشخيصها.

< اختبارات سلامة القلب والشرايين

ــ تقدير نسبة الكولستيرول (lipid profile) (الجيد والردىء) والدهون الثلاثية أمر يجب إجراؤه على الأقل مرة كل ٥ سنوات بدءا من سن العشرين إذا كان الإنسان يعانى من أى عوامل الخطر المعروفة مثل وجود تاريخ عائلى لأمراض القلب والشرايين أو ارتفاع ضغط الدم أو السمنة الزائدة أو التدخين وإجراؤه واجب كل ثلاث سنوات منذ سن الخامس والثلاثين للرجال والخامسة والأربعين للنساء.

ــ رسم القلب العادى ورسم القلب مع المجهود Electrocardiogram يجب إجراء تخطيط للقلب عادى مرة واحدة كل سنة عند الأربعين من العمر للرجال والسيدات وقد يتطلب الأمر رسم قلب بالمجهود إذا ما توافر أى من عوامل الخطر السابق ذكرها.

رسم القلب يجب إجراؤه أيضا إذا ما خطط الإنسان لبداية برنامج رياضى بهدف تقليل الوزن أو الحفاظ على ا للياقة البدنية.

< اختبارات صحة المرأة (Mamogram)

١- تصوير الثدى: يجب إجراؤه مرة كل سنة للمرأة فى سن الخامسة والثلاثين فأكثر إذا ما توافر التاريخ العائلى للمرض.

أما فى الأحوال العادية فيجب إجراؤه مرة كل عامين للمرأة فى سن الأربعين فأكثر.

٢- قياس كثافة العظام: (Bone Density) اختبار يعتمد على تقدير كثافة العظام ووجود عنصر الكالسيوم متوفرا فيها وهو أول ما يشير إلى احتمال إصابة المرأة بهشاشة العظام أو ترققها. يجب إجراؤه مرة كل عامين للمرأة فى سن الستين فأكبر.

٣- المسحة المهبلية: هى أول ما يكشف عن سرطان عنق الرحم وهو اختبار بسيط يعتمد على الحصول على عينة من جدار عنق الرحم تتم صباغتها وفحصها تحت الميكروسكوب، يجب إجراؤه لكل السيدات المتزوجات مرة سنويا عند زيارة طبيب أمراض النساء.

< اختبارات نسبة السكر فى الدم Fasting blood glucose

نسبة السكر فى الدم بعد صيام ٨ - ١٠ ساعات اختبار يجب إجراؤه للجميع خاصة للسيدات اللائى اقترن حملهن بارتفاع نسبة السكر فى الدم، أيضا إذا ما توافر التاريخ العائلى لمرض السكر أو عانى البعض من السمنة.

يجب أن يتجدد الاختبار مرة كل سنتين لغير المصابين بمرض السكر، كما يجب أن يجرى اختبار الهيمجلوبين السكرى لمن تدل نتائج تحاليلهم على ارتفاع فى الحدود الطبيعية (١١٠ مجم/ ديسى لتر) بصفة متكررة، وهو تحليل هام يشير إلى متوسط نسبة السكر فى الدم خلال الثلاثة شهور السابقة للتحليل.

< قياس عامل البروستاتا PSA

اختبار ينصح بإجرائه الرجال فوق الخمسين مرة كل عام. عامل البروستاتا نوع من البروتين الذى يوجد بصورة طبيعية فى خلايا غدة البروستاتا وتزيد نسبته فى حالة وجود التهاب فى البروستاتا الطبيعية إذا ما تضخمت وهو أمر يعد حميدا مع السن أو فى حالة وجود أورام سرطانية.

ونتائج تحليل PSA تختلف وفقا للعمر، لذا يجب الاحتفاظ بها ومقارنتها دائما بما سبق للتحقق من فائدتها.

< فحص النظر واختبارات الرؤية

زيارة طبيب العيون مرة كل عامين بصفة دورية حتى مع غياب أعراض تشمل التغير فى مقياس النظر أو عيوب الرؤية بداية من سن الأربعين لها أهميتها. الفحص الدورى لقاع العين ومجال الرؤية يتيح تشخيصها مبكرا للكثير من أمراض العين الخطيرة مثل الجلوكوما (ارتفاع ضغط العين) أو المياه البيضاء أو أمراض الجسم الزجاجى أو مضاعفات مرض السكر على الشبكية.

يجب أن يتم الفحص بصفة دورية كل عامين بداية من سن الأربعين ثم مرة فى السنة بانتظام عند سن الستين وما يليها.

< اختبارات الذاكرة

اختبارات معرفية وطبية تجرى بمعرفة متخصص لكل من تجاوز الخامسة والخمسين من عمره (رجالا ونساء) لكنها فى الواقع تجرى لمن يتعرض لبعض المشاكل الواضحة فى الذاكرة أو اختلاف الشخصية وتغير السلوك.

فهى اختبارات اختيارية يقررها الإنسان بنفسه ويعاونه فى تنفيذها من حوله.

< فحص عينة من البول Urine analysis

الاختبار على بساطته يعطى كمًّا من المعلومات لا يستهان به عن وظيفة الكلى وأدائها. كما يدل على وجود أى عدوى تبدأ بالكلى وتنتهى بالجهاز البولى. عينة صباحية من البول تعطى مؤشرات عديدة عن أمراض خطيرة يمكن تدارك مضاعفاتها مثل مرض السكر أو الالتهابات الميكروبية المختلفة خاصة عند المرأة.

فحص عينة من البول اختبار بسيط يجب إجراؤه دوريًا مرة كل سنة فى كل الأعمار.

< فحص الدم الخفى فى البراز Testing Stoolfor blood

تحليل يجب إجراؤه مرة كل ثلاث سنوات بعد الأربعين خاصة إذا ما دل تاريخ العائلة المرضى على وجود أورام سرطانية فى الأمعاء.

وجود الدم فى البراز لا يقطع بوجود أورام سرطانية فى الأمعاء، إذ إن هناك أسبابا أخرى كثيرة قد تتسبب فيه لكنه دلالة يجب أن يتبعها فحوصات أخرى مؤكدة للسبب منها استخدام المنظار لفحص القولون والمستقيم.

< فحص الفم والأسنان

زيارة دورية سنوية لطبيب الأسنان قد تدرأ عن الإنسان أخطارا جمة تبدأ بإصابات القلب الروماتيزمية إثر التهابات الحلق عند الأطفال مرورا بأمراض شرايين القلب عند الكبار، التى تشير الدراسات الحديثة لتأثرها بباكتيريا تعيش فى الفم وتنفذ منه إلى الدم مباشرة.

فحص اللثة أمر هام يقى من أمراضها التى تتسبب فى تخلخل الأسنان وسقوطها دون آلام تنبه إلى الخطر القادم.

< قياس ضغط الدم (Blood pressure)

قياس ضغط الدم حتى للشباب أمر ملزم لمن يهتم بسلامة شرايينه يجب أن يتم فى ظروف لا تؤثر فيه، وأفضل قياساته تتم بواسطة الإنسان نفسه مع استخدام جهاز جيد تمت معايرته.

قياس ضغط الدم فى الظروف العادية يجب أن يتم مرة على الأقل كل ستة أشهر لمن تجاوز الأربعين من عمره. فإذا تأكد ارتفاع مؤشراته وجب البدء فى علاجه فورا، مع مراعاة التغيرات فى أسلوب حياة الإنسان، كالتوقف عن التدخين، ومراعاة الوزن الصحى، وممارسة البعض من تدريبات اللياقة البدنية، ومراعاة قدر الملح فى الطعام.

الفحوص الدورية أمر يجب أن تأتى على قمة أولويات الإنسان فى عصر تتحالف فيه الملوثات البيئية والباكتيريا والفيروسات وضغوط العمل ومشاكل الحياة ضده. فهى الوسيلة الأمثل لاستشراف الخطر قبل أن يبدأ هجومه.

هى أيضا أفضل ما يمكن به تتبع احتمالات المضاعفات لأى مرض يلم بالإنسان، فلا تذهب أعراضه الحادة بينما يخلف وراءه مشكلات تتفاقم مع الوقت، الأمر الذى معه يصير مستقبل الإنسان رهنا لمرض أسير له.