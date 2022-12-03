مرتضى منصور: «الأهلي مديون بـ 500 مليون جنيه ومحدش يقدر يتكلم»

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قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن ميزانية القلعة البيضاء للجمعية العمومية القادمة بها فائض يتخطى الـ 50 مليون جنيه.

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية لنادي الزمالك يوم الجمعة 23 ديسمبر الجاري، ويتضمن جدول الأعمال، طرح ومناقشة الأزمة المالية الطاحنة بالحجز على حسابات النادي بالبنوك.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «الجمعية العمومية لازم تحضر يوم 23 ديسمبر، عشان نشوف حل في موضوع الحجز على أرصدة النادي دا».

وتابع رئيس الزمالك: «أنا استلمت إدارة النادي بعد حسين لبيب من سنة، كنا مديونين بأكثر من 90 مليون جنيه، بس دلوقتي عندنا 50 مليون فائض في الميزانية».

وواصل منصور حديثه، قائلا: «أنا عضو عامل في الجمعية العمومية للنادي الأهلي العظيم، فهو أحد قلاع الرياضة المصرية مع الزمالك».

وأوضح: «النادي الأهلي عنده عجز في الميزانية بالجمعية العمومية الأخيرة يتخطى 198 مليون جنيه، دا غير القرض اللى واخدينه من البنك بـ 300 مليون جنيه أيضًا».

وأتم رئيس الزمالك: «الأهلي عنده مشاكل مالية ومديون بـ 500 مليون جنيه، بس محدش في الإعلام يقدر يتكلم في أي حاجة تخص إدارة الأهلي».