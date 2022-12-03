الاتحاد الأوروبي: أكثر من 1000 جندي أوكراني يخضعون حاليا لتدريب عسكري

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قال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن أكثر من 1000 جندي أوكراني يخضعون حاليا لتدريب عسكري كجزء من بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في أوكرانيا.

وكتب بوريل عبر تويتر ليلة الجمعة: "اليوم، وصلت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في أوكرانيا إلى قدرتها التشغيلية الأولية الكاملة. يتم بالفعل تدريب 1100 جندي".

وأضاف إن "البعثة ستنتج عروض تدريب لتلبية الاحتياجات الأوكرانية وسنوفر الموارد: 16 مليون يورو [16.8 مليون دولار] للمعدات الفتاكة لأغراض التدريب".

وزار بوريل موقع تدريب بعثة الاتحاد الأوروبي في بولندا يوم الجمعة والتقى بالمجموعة الأولى من المتدربين الأوكرانيين هناك.

وفي منتصف نوفمبر، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي إطلاق بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لدعم أوكرانيا ووافق على تمويل إضافي لتعزيز قدرة الجيش الأوكراني، وتم تصميم المهمة لتدريب ما لا يقل عن 15000 جندي أوكراني.

ويوم الخميس، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إن الناتو لن ينجذب إلى الصراع في أوكرانيا، داعيا إلى زيادة إنتاج الذخيرة للحلف وأوكرانيا.

وتقدم الدول الغربية مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية لكييف وسط العملية الروسية في أوكرانيا.

ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرحي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.