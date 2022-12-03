وزير الشؤون الإسلامية السعودي يحذر من الإخوان: يتلونون ويغيرون جلدهم

حذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من خطورة "الإخوان المسلمين" مؤكدا أن عناصر الجماعة التي تصفها السعودية بأنها إرهابية "يتلونون ويغيرون جلدهم".

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر"، اليوم الجمعة، أن الإخوان المسلمين "يتلونون ويغيرون جلدهم الخارجي"، مضيفا: "التلون منهج يسيرون عليه، وهو ما صرح به قادتهم وزعماؤهم، من يريد وطنًا مستقرًا ومواطنًا آمنا واقتصادًا صاعدًا فليصمد لهم ولا يأمنهم".

وأضاف أن "اغتيال الشخصية" هي من "الحروب النفسية التي تستهدف مصداقية الأشخاص وسمعتهم أو حتى الحكومات"، وأبرز من استخدمها جماعة الإخوان المسلمين، حيث يحاولون إيذاء خصومهم سياسياً أو أخلاقياً أو اجتماعياً وحتى اقتصادياً، وذلك من خلال بث الشائعات، والاتهامات الباطلة والتلاعب بالحقائق".

ووصف الوزير آل الشيخ جماعة الإخوان المسلمين بـ "المفلسين بجميع فصائلهم وواجهاتهم".

وكانت هيئة كبار العلماء، اعتبرت في نوفمبر 2020 فيه الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية لا تمثل نهج الإسلام" مضيفة أن "الجماعة تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لتعاليم الدين".

وسبق أن حذرت هيئات دينية في المملكة عام 2017، مما سمته "منهج الجماعة القائم على الخروج على الدولة". لكن الجديد في بيان كبار العلماء الأخير هو أنه أشار بشكل صريح إلى الجماعة باعتبارها "إرهابية، لا تمثل الإسلام".

وفي مارس 2018 وصف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جماعة الإخوان بأنها "حاضنة للإرهابيين" كما هاجم الجماعة في مقابلة تلفزيونية في محطة "سي بي الأمريكية، متعهدا بـ"اجتثاث عناصر الإخوان المسلمين" من المدارس السعودية في وقت وجيز.