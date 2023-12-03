زيلينسكي يشكر ألمانيا على تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية

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سلط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الضوء على أهمية المساعدات العسكرية الألمانية في تقوية الدفاع الجوي الأوكراني.

وقال زيلينسكي يوم السبت في خطابة المسائي عبر الفيديو إنها أنقذت "حياة آلاف الأوكرانيين".

وأضاف أنه بفضل حزمة المساعدات الألمانية الجديدة، سيجري أيضا تسليم قذائف مدفعية من عيار 155 ملم التي تشتد الحاجة إليها.

وقالت الحكومة الألمانية أنها قدمت 3840 مقذوفا من هذا النوع في الشحنات الأخيرة. بالإضافة إلى خمس منظومات لرصد المسيرات ، وخمس بنادق قنص، والعديد من المقطورات والشاحنات والحافلات الصغيرة ومركبات الطرق الوعرة وغيرها من المواد العسكرية.

وتدافع أوكرانيا ضد الهجوم الروسي منذ أكثر من 21 شهرا. وتدعم ألمانيا كييف بتسليم الأسلحة وتدريب الجنود الأوكرانيين.