أمريكا تطالب إسرائيل بتوضيح حول بناء قواعد عسكرية في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها على علم بالتقارير التي تتحدث عن قيام إسرائيل ببناء قواعد عسكرية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن توضيح صحة هذه المعلومات يقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت الوزارة أنه "إذا صحت هذه التقارير، فإنها تتعارض مع المبادئ التي وضعها وزير الخارجية أنتوني بلينكن في طوكيو قبل نحو عام"، والتي تشمل "عدم تقليص أراضي غزة، أو إجبار الفلسطينيين على النزوح، وضمان حقهم في العودة بأمان"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكشف تحليل لصور الأقمار الصناعية، أجرته "نيويورك تايمز" و"التايمز" عن إنشاء جيش الاحتلال الإسرائيلي شبكة قواعد عسكرية في وسط قطاع غزة، وتوسعت مساحة السيطرة الإسرائيلية في هذه المنطقة إلى نحو 18 ميلًا مربعًا، حيث تم بناء 19 قاعدة كبيرة وعشرات القواعد الصغيرة.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن هذه القواعد محصنة، تضم جدرانًا، خنادق وقائية، مواقف للمركبات المدرعة، وأبراج اتصالات، حيث تم بناء أو توسيع 12 قاعدة منذ سبتمبر الماضي فقط، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.