وزير الطاقة السعودي: المملكة مستفيدة ماليا من تحول الطاقة

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء ، أن المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تستفيد ماليا من تحول الطاقة.

وقال الوزير عبد العزيز ، خلال افتتاح النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء في الرياض ، إن استبدال مليون برميل نفط من خلال الغاز والطاقة المتجددة يعد إنجازا كبيرا، موضحا" أن مشاركة الآخرين ضرورة إذا أردنا الحصول على الأفضل".

بدوره ، أشار الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر ، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى، إلى أن لدى السعودية 100 مليون طن من النفط وهو يساوي 30 عاما مضت، "ونحتاج حلولا براجماتية تناسب الجميع لضمان أمن طاقي مستدام".

وأضاف أن "أرامكو تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي"،موضحا أن الحلول التقنية حاليا لا تكفي للحد من تكلفة إنتاج الطاقة.

ولفت الناصر إلى أن مشكلة الهيدروجين الأساسية هي ارتفاع التكلفة مقارنة ببقية مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر لتحول الطاقة هو التوقعات غير المنطقية من البعض.

وانطلقت اليوم في العاصمة السعودية الرياض فعاليات النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، الذي يُقام تحت شعار "بطبيعتنا نبادر"، ويستمر لمدة يومين ، حيث يوفّر منصة مهمة تجمع نخبة من صُنّاع السياسات، وقادة قطاع الأعمال، وخبراء البيئة والمناخ من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة أبرز الحلول العملية والمبتكرة للتحديات البيئية الملحّة.