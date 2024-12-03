تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار بالمخدرات بالجزائر من تفكيك شبكة إجرامية من بينهم رعية من جنسية فرنسية وضبط قنطار من الكوكايين.



وفي عملية نوعية نفذت الأسبوع المنصرم، كشفت الشرطة الجزائرية أنه "تم تفكيك شبكة إجرامية منظمة متكونة من أربعة أشخاص من بينهم رعية من جنسية فرنسية".



وتجاوزت القيمة المالية للمخدرات المحجوزة بمختلف أنواعها 250 مليار سنتيم.

ووفق بيان الشرطة الجزائرية تم "حجز كمية ضخمة من المخدرات الصلبة تمثلت في 100 كلغ و340 غراما من الكوكايين".

وأضافت أنه "تم ضبط 89 كلغ و860 غراما من الإكستازي (أقراص ومسحوق)، إضافة إلى 81 كلغ و820 غراما من الكيف المعالج، و181 قرص من المؤثرات العقلية، وحجز مبلغ مالي يقدر بمليار و849 مليون سنتيم من عائدات الترويج، لمركبتين (واحدة نفعية وأخرى سياحية) ودراجة نارية".

وحسب ذات البيان، فإن "هذه العملية جاءت بعد عمل استعلاماتي ميداني دقيق، مكن من الكشف عن عناصر الشبكة الإجرامية وتوقيفهم، مع ضبط هذه الكميات الضخمة من المخدرات بداخل مسكن يقع بأحد أحياء الجزائر العاصمة، والذي يستغله أفراد هذه الشبكة لإخفاء وترويج هذه السموم، ونقلها باستعمال مركبات من مختلف الأنواع، تم إخفاؤها بمخابئ سرية أنشئت خصيصا لهذا الغرض".

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.