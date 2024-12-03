تقرير: استئناف محاكمة نتنياهو في قضايا فساد يوم 10 ديسمبر الجاري

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن القضاة قرروا بالإجماع استئناف محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بقضايا فساد في العاشر من ديسمبر في تل أبيب.

وكان نتنياهو طلب تأجيل المثول أمام المحكمة لمدة أسبوعين، بدعوى انشغاله بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

ويمثل نتنياهو الأسبوع المقبل أمام المحكمة التي تنظر في اتهامات ضده بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي اتهامات وجهت له في يناير 2020، وبدأت محاكمته بشأنها في مايو من العام نفسه.

وقدم محامو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، طلبًا إلى المحكمة في نوفمبر، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، لتأجيل بدء شهادته لمدة شهرين ونصف الشهر، والتي كان من المقرر أن يدلي بشهادته فيها يوم 2 ديسمبر المقبل.

وأرجع فريق دفاع نتنياهو، سبب التأجيل هذه المرة، إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة الزمنية التي تم إعطاؤها لإعداده للمحاكمة، والتي وفقًا لهم جعلت استعداده للإدلاء بشهادته مستحيلًا.