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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن عشرات الإسرائيليين تظاهروا، اليوم السبت، أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، للمطالبة بإتمام صفقة تبادل الأسرى المرتقبة.

ونقل موقع «دنيا الوطن» الفلسطيني عن الإعلام العبري، قوله إن وقفات المتظاهرين للمطالبة بصفقة تبادل تمت أيضًا مقابل منزلي رئيس كنيست الاحتلال في هرتسليا أمير أوحانا، ووزير التعليم بهود هشارون.

من جانبها، قالت عائلات أسرى الاحتلال في تصريح لها: «سننظم الليلة عشرات المظاهرات بتل أبيب ومدن أخرى للمطالبة بصفقة تعيد كل الأسرى».

وفي وقت سابق، قال مصدر إسرائيلي إن «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على استمرار جهود التفاوض».

ووفقًا لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، حصل الوفد على «تفويض كاف»، لكن هناك ثغرات أخرى في المحادثات.

وبدورها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، في بيان لها الجمعة، استئناف المفاوضات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة