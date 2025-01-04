صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45 ألفا و717 شهيدا

- استشهاد 59 فلسطينيا خلال 4 مجازر إسرائيلية في 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 59 شهيدا و273 مصابا خلال 24 ساعة.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45 ألفا و717 شهيدا و108 آلاف و856 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

يأتي ذلك فيما تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 456 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها 77 شهيدا و145 مصابا.

وأفادت تقارير سابقة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45 ألفاً و658 شهيدا و108 آلاف و584 إصابة من السابع من أكتوبر 2023.