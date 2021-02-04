ملتقى الحوار السياسي الليبي يجتمع غدا بسويسرا لاختيار المجلس الرئاسي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان مساء اليوم الخميس فى جنيف، أن ملتقى الحوار السياسى الليبى سوف يجتمع غدا الجمعة فى سويسرا للتصويت على اختيار اعضاء المجلس الرئاسى ورئيس الوزراء للسلطة التنفيذية الموحدة، وذلك بنظام القوائم والتي تنتهى مهلة تقديمها فى العاشرة من مساء اليوم بتوقيت سويسرا (الحادية عشرة بتوقيت القاهرة).

الجدير بالذكر أن أعضاء الملتقى كانوا قد صوتوا أول أمس على الأسماء المرشحة لعضوية المجلس الرئاسي، ولكن أيا من المرشحين لم يحصل على نسبة 70% المطلوبة، وبالتالى تم الانتقال إلى نظام القوائم التي سترشحها المناطق المختلفة، وفقا لآلية الاختيار التي كان قد تم الاتفاق عليها في 19 يناير.

القوائم التي ستقدم وحتى تدخل للتصويت سيكون عليها الحصول أولا على 17 تزكية من أعضاء الملتقى، وعلى أن تفوز التي تحصل على نسبة 60%، وأن لم تتمكن أي من القوائم الثلاث التي ستقدم من الحصول على هذه النسبة ستتنافس أعلى قائمتين حصلتا على أصوات وتفوز من تحصل على 50% + واحد.