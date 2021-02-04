المشري يسحب ترشحه للمجلس الرئاسي الليبي

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، انسحابه من سباق الترشح للمجلس الرئاسي الليبي الجديد، حسبما أفادت قناة ليبيا بانوراما مساء اليوم الخميس.

وكان المشري قد رشح نفسه للمنصب وقدم برنامجه الانتخابي أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، ولم يتمكن، مثل باقي المرشحين، من الحصول على نسبة 70% المطلوبة من كل مجمع انتخابي "إقليم" للوصول إلى المجلس، حيث حصل المشري على 8 أصوات، بنسبة 2ر22 بالمائة من المجمع الانتخابي لإقليم طرابلس.

وبعد الانتقال إلى الآلية الثانية لاختيار السلطة التنفيذية الليبية "بنظام القوائم" ، من المنتظر أن تستلم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "مديرة ملتقى الحوار" مساء اليوم الخميس، قوائم المرشحين المكونة من: رئيس وعضوي المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أكدت اليوم أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيلتئم يوم غدٍ الجمعة من أجل التصويت على القوائم التي تستوفي شروط التزكية المنصوص عليها في آلية اختيار السلطة التنفيذية.