إصابة فلسطينيين اثنين في مداهمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي، اليوم السبت، في مداهمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم للاجئين في أريحا في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.



وذكرت المصادر، أن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل.



وبحسب المصادر، فإن قوات الجيش أطلقت قذائف تجاه منزل محاصر في المخيم بدعوى ملاحقة ناشط فلسطيني يتحصن بداخله.



وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان له فجر اليوم الحصار الإسرائيلي على أريحا وما تسبب به من عرقلة لحياة السكان ومضاعفة لمعاناتهم.



وطالب أشتية الولايات المتحدة بالتدخل العاجل "لرفع الحصار ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تمارسها سلطات الاحتلال، والمتمثلة بعمليات القتل وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي، وتسليح المستوطنين".



واستشهد 36 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام في الضفة الغربية وشرق القدس، من بينهم 8 فتية ومسنة بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.