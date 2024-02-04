رائد فضاء روسي يحطم رقما قياسيا بقضاء 878 يوما في الفضاء

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قالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، إن رائد الفضاء الروسي أوليج كونونينكو حطم الرقم القياسي العالمي لقضاء أكبر وقت في الفضاء يوم الأحد، عندما سجل يومه الـ878 في المدار.

وأشارت الوكالة إلى أن الرجل /59 عاما/ وهو قائد فرقة رواد الفضاء روسكوزموس، هو حاليا في إقامته الخامسة على محطة الفضاء الدولية.

وسجل كونونينكو الآن وقتا أطول للبقاء في المدار مقارنة بزميله الروسي وحامل الرقم القياسي السابق جينادي بادالكا.

وقالت روسكوزموس إن بادالكا أمضى 878 يوما و11 ساعة و29 دقيقة و48 ثانية في الفضاء على مدار خمس مهام كانت آخرها حتى عام 2015.

ومن المقرر أن يستمر بقاء كونونينكو الحالي في الفضاء حتى 23 سبتمبر.

وكان كونونينكو قد انطلق إلى محطة الفضاء الدولية لأول مرة في عام 2008.