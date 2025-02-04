عبدالجليل: جراديشار سيكرر سيناريو سافيو في الأهلي

يرى محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن تألق السلوفيني جراديشار مهاجم الفريق الجديد، قد يجعله يكرر سيناريو البرازيلي برونو سافيو لاعب الأحمر السابق.

ورحل سافيو عن الأهلي قبل بداية الموسم الماضي، حيث لم ينجح في تقديم إضافة كبيرة مع الفريق رغم البداية المميزة له.

وعن تألق جراديشار مع الأهلي قال عبدالجليل:" أري أن سيناريو برونو سافيو، يتكرر مع جراديشار، مهاجم الأهلي الجديد، ومحمد شريف يتحرك ويسجل مثله".

كما انتقل عبدالجليل للحديث عن الزمالك حيث قال:" الفريق يستطيع تدعيم صفوفه بصفقات قوية والخروج من الكبوة التي يمر بها بالتعاقد مع أحمد عبدالقادر ورمضان صبحي".

وأكد عبدالجليل أن مجلس إدارة نادي الزمالك، تأخر في حسم صفقات الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" الونش يمتلك رصيد كبير عند جماهير الزمالك، وليس من الطبيعي أن يترقص بتلك الطريقة في مباراة بيراميدز".

وتابع:" الزمالك ينافس على الدوري والكونفدرالية وكأس مصر، وحتى الان لم يبرم صفقات قوية وهناك تأخر في تدعيم الفريق في يناير الجاري".