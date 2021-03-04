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القبض على عنصرين يتبعان داعش في طرابلس

طرابلس - د ب أ
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 1:17 ص | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 1:17 ص

ألقت قوة العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب القبض على عنصرين تابعين لداعش بمدينة طرابلس.

وقالت القوة في منشور صحفي مساء اليوم الأربعاء: "إن المقبوض عليهما كانا جزءا من خلية مكونة من 6 أفراد تم القبض عليهم مؤخرا"، دون أن تشير إلى أي تفاصيل أخرى.

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