القبض على عنصرين يتبعان داعش في طرابلس

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ألقت قوة العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب القبض على عنصرين تابعين لداعش بمدينة طرابلس.
وقالت القوة في منشور صحفي مساء اليوم الأربعاء: "إن المقبوض عليهما كانا جزءا من خلية مكونة من 6 أفراد تم القبض عليهم مؤخرا"، دون أن تشير إلى أي تفاصيل أخرى.