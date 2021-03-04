القبض على عنصرين يتبعان داعش في طرابلس

ألقت قوة العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب القبض على عنصرين تابعين لداعش بمدينة طرابلس.

وقالت القوة في منشور صحفي مساء اليوم الأربعاء: "إن المقبوض عليهما كانا جزءا من خلية مكونة من 6 أفراد تم القبض عليهم مؤخرا"، دون أن تشير إلى أي تفاصيل أخرى.