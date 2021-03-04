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4 مارس.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة في السوق اليوم

سوق العبور تصوير ابراهيم عزت
سوق العبور تصوير ابراهيم عزت

نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 11:19 ص | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 11:19 ص

تباينت أسعار الخضروات، فيما استقرت أسعار الفاكهة في تعاملات اليوم الخميس.

وجاءت أسعار الخضروات المتداولة بسوق العبور وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 1 إلى 1.75 جنيه.
البطاطس من 1.1 إلى 2.3 جنيه.
البصل من 2.5 إلى 5 جنيهات.
الكوسة من 2 إلى 6 جنيهات.
الفاصولياء من 5 إلى 13 جنيها.
الباذنجان البلدي من 1.5 إلى 3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي من 2 إلى 5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي من 2 إلى 5 جنيهات.
الخيار البلدي من 1.5 إلى 4 جنيهات.
الملوخية من 6 إلى 9 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال بلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
اليوسفي من 3.5 الي 6.5 جنيه.
الليمون البلدي من 6 إلى 16 جنيها.
جوافة من 4 إلى 7 جنيهات.
الرمان من 7 إلى 10 جنيهات.
تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.


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