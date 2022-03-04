الفلسطينيون يطالبون بمساندة قضيتهم في خضم التعاطف الدولي مع أوكرانيا

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طالب الفلسطينيون اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بمساندة قضيتهم في خضم التعاطف الدولي مع أوكرانيا التي تتعرض لغزو روسي منذ أيام.

وصرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إنه "عندما يصبح اللون والدين والعرق هوية، تضيع القيم والأخلاق والإنسانية، وعندما تُكال الشرعية الدولية بمكيالين تضيع العدالة ويسحق الحق وتستبد القوة".

وأضاف الشيخ في بيان صحفي "عشرات القرارات من الشرعية الدولية ضاعت وسُحقت أمام جبروت القوة وغياب التطبيق لها، وما زال شعب فلسطين ضحية الاحتلال وغياب العدالة".

فيما طالبت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دول العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بـ"إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وعدم الكيل بمكيالين".

وقال الناطق باسم فتح عضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي، في بيان "نذكر العالم أن هناك شعب فلسطين وهو محتل ومضطهد من قبل إسرائيل، تمارس الأخيرة بحقه كل أشكال التنكيل والقتل والتعذيب والتشريد وهدم البيوت".

وأضاف القواسمي أن إسرائيل "تفرض على الشعب الفلسطيني نظام فصل عنصري وأبارتهايد بشكل مناف لأبسط حقوق الإنسان، ولا نسمع إدانة أو رفضا من العالم ومؤسساته أمام هذه الجرائم".

وتساءل القواسمي:" هل الدم الفلسطيني بالنسبة للبعض دم من الدرجة الثانية؟ وهل الإنسانية تصنف وفقا للعرق واللون؟ مطالبا العالم بصرخة حقيقية في وجه المحتل الإسرائيلي بحتمية إنهاء احتلاله لدولة فلسطين العضو في الأمم المتحدة.

ميدانيا أصيب 4 فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال اليوم إثر إطلاق مستوطن إسرائيلي الرصاص الحي صوبهم، وسط مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأفادت وزارة الصحة في بيان بأن أحد المصابين حالته خطيرة جراء إصابته بعيار ناري في البطن وتم إدخاله لغرف العمليات.

وفي سياق قريب أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في باب الزاوية في الخليل.

وفي نابلس أصيب 26 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

كما أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مماثلة أعقبت التظاهرة الأسبوعية في بلدة كفر قدوم في قلقيلية.