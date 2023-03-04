 الاحتلال الإسرائيلي يصيب طفلا فلسطينيا بالرصاص ويعتقله في الخليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يصيب طفلا فلسطينيا بالرصاص ويعتقله في الخليل

أ ش أ
نشر في: السبت 4 مارس 2023 - 10:17 م | آخر تحديث: السبت 4 مارس 2023 - 10:17 م

أصاب جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، طفلًا بالرصاص، في مخيم "العروب" شمال مُحافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية المُحتلة، قبل أن يعتقلوه.

وصرحت مصادر أمنية فلسطينية في المحافظة، بأن الطفل يُدعى أمير محمد البس يبلغ من العمر (12 عامًا)، موضحة أنه أصيب برصاصتين في أطرافه السفلية.

ويشهد مُخيم "العروب" احتجاجات منذ أمس الجمعة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المُخيم وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام صوب ساكنيه، وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق، وأصيب شاب وفتاة بالرصاص.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت في وقت سابق اليوم، المدخل الرئيسي للمخيم ومنعت ساكنيه من التنقل، واحتجزت عددًا من السيارات وفتشتها، ودققت في الهويات.


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