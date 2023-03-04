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إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل

هديل هلال
نشر في: السبت 4 مارس 2023 - 5:24 م | آخر تحديث: السبت 4 مارس 2023 - 5:24 م

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض، لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب منعها مشيعين من الوصول بجنازة إلى المقبرة على مدخل البلدة.

وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، ما تسبب بإصابة شاب بشظية في قدمه، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح بعض المنازل في المنطقة، واغلقوا البوابة الحديدية على مدخل البلدة.


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