العاملون في مجال الصحة بإنجلترا يوفرون ربع مليون إسترليني في أسبوع بفضل خصومات «الدليفري»

وفر العاملون في هيئة خدمات الصحة العامة في إنجلترا، ربع مليون جنيه إسترليني خلال أسبوع واحد فقط، بفضل الخصومات التي تقدمها المطاعم لهم على وجبات الطعام الساخن.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن مطاعم "جست إيت" خصمت 25% من أسعار وجباتها لمساعدة الأطباء والممرضين والمسعفين وكل من ساهم في تحولات غير عادية في الوقت الذي تقاتل فيه بريطانيا الفيروس القاتل.

ومنذ إطلاق هذا السلوك الإيجابي الأسبوع الماضي، تلقى عشرات الآلاف من الأطباء والممرضين والمساعدين الطبيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء إنجلترا وجبات ساخنة لأنفسهم أو لزملائهم أو لأسرهم بأسعار مخفضة.

يقول أندرو كيني، المدير التنفيذي لفرع المطعم في المملكة المتحدة: "كان الشعور المهيمن بروح المجتمع القوية في قتال الفيروس على مدى الأسابيع القليلة الماضية ملهمًا".

وتابع: "مثل كل شخص يلعب دوره سواء من خلال البقاء في المنزل أو العمل في الخط الأمامي، نحن أيضا ملتزمون بواجبنا في مكافحة الفيروس التاجي".

وأوضح كيني أن سلسلة المطاعم تعمل باستمرار على تطوير مبادرات لدعم الأبطال، والأكثر ضعفاً ممن يحتاجون إلى المساعدة أكثر من أي وقت مضى.

ويحتاج الحصول على الخصم زيارة العاملون في الصحة، للموقع الإلكتروني لسلسلة المطاعم، وتسجيل عنوان بريدهم الإلكتروني على الموقع، وبعد ذلك يحصلون على رسالة تحقق، ثم يحصلون على خصم 25% يوميا.

وبالإضافة إلى تقديم الوجبات المخفضة للعاملين في مجال الرعاية الصحية، تقدم سلسلة المطاعم مساعدة مالية لموظفيها ممن يعملون في خدمة توصيل الطعام والذين لا يستطيعون العمل بسبب العزلة الذاتية أو الإصابة بالمرض نتيجة للفيروس التاجي.

مثال آخر يحتذي به، وهو سلسلة مطاعم "ماركس سبينسر"، التي أتاحت صناديق غذائية خاصة للمساعدة في تخفيف الضغط على المواطنين المنعزلين في منازلهم بسبب فيروس كورونا، تشمل لحوم وأسماك معلبة وبقوليات وخضراوات والمعكرونة، والألبان والخبز، وبسعر بلغ 35 جنيهًا إسترلينيًا.

فيما أعلنت ثالث أكبر سلسلة متاجر أسترالية "موريسونز"، أنها ستصنع صناديق طعام خاصة، يمكن تسليمها بشكل منفصل، وتشمل أساسيات الطعام إلى مستلزمات الحمام.

وتشير أحدث إحصاءات إلى أن 3605 بريطانيين توفوا حتى الآن بسبب كورونا، وقال خبراء إن عدد الوفيات سيواصل الارتفاع إلى أن تسري تدابير العزل العام التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة وتؤدي إلى إبطاء انتشار المرض خلال الأسابيع المقبلة، بحسب سكاي نيوز عربية.