اتحاد الأثريين العرب: لو صرفت مصر ملايين على تنشيط السياحة لن يضاهي نتائج حدث موكب المومياوات

قال الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس الاتحاد العام للأثريين العرب، إن حدث موكب المومياوات الملكية أكبر ترويج تحتاجه مصر، معقبًا: «حالة من الإبداع ستنعكس على السياحة قريبا».

وأضاف الكحلاوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت: «لو صرفت مصر ملايين على تنشيط السياحة لا يمكن أن يضاهي انعكاسها ما حدث اليوم»، ذاكرًا أن المصريين كلهم شاركوا في الموكب، حتى من كانوا في منازلهم.

وأكد أن نجاح الدولة المصرية في تنظيم فعالية نقل المومياوات الملكية سيعيد ترسيخ المفاهيم الخاصة بالانتماء لهذه الحضارة لدى المصريين، موضحًا أن هذا الأمر سيكون له أثره أيضًا على العالم العربي، باعتبارهم مشاركين مع مصر في الحضارة، فضلًا عن أهميته على المستوى الدولي.

وركز رئيس الاتحاد العام للأثريين العرب، على أن اليوم كان مصريًا 100%، قائلًا: «لا خبرات أجنبية، وإنما مصرية من صناع التاريخ».

ووصل موكب المومياوات الملكية، مساء السبت، إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وانطلق، مساء السبت، موكب 22 مومياء ملكية، نقلت من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.