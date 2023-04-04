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4 أبريل 2023.. الدولار يستقر في بداية تعاملات اليوم عند 30.95 جنيه للبيع

محمد فوزي
نشر في: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 10:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 10:40 ص

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 4 أبريل 2023.

حيث استقر سعر الدولار في البنك المركزى المصري مسجلا 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وثبت سعر الصرف في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر مسجلا 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

واستقر الدولار فى البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك الاستثمار العربي، ليسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وثبتت العملة الخضراء فى مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر الصرف فى بنك قناة السويس، والمصرف المتحد عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

واستقر الدولار أمام الجنيه، في بنك كريدي أجريكول عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.


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