تراجع مخزون الغاز الطبيعي في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، حتى نهاية يوم 29 مارس، بمقدار 37 مليار قدم عن الأسبوع السابق لتسجل 259ر2 تريليون قدم مكعبة.

وفي الوقت نفسه، أشارت الإدارة الحكومية إلى أن مخزونات الغاز في ختام الأسبوع الماضي تزيد بمقدار 422 مليار قدم عن الفترة نفسها من العام الماضي وبمقدار 633 مليار قدم مكعبة عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية ويبلغ 626ر1 ترييون قدم مكعبة.

وأضافت أنه بوصول إجمالي مخزونات الغاز إلى 259ر2 تريليون قدم مكعبة، فإنها تزيد عن النطاق التاريخي للمخزونات خلال السنوات الخمس الماضية.

كما أعلنت إدارة معلومات الطاقة أمس ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 29 مارس الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت الإدارة أن مخزون الخام ارتفع بمقدار 2ر3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهي نفس كمية الزيادة في الأسبوع السابق. وكان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 5ر1 مليون برميل.

وبلغ المخزون الأمريكي 4ر451 مليون برميل، أي أقل بنسبة 2% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.