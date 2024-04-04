علماء أمريكيون ينتجون أكبر كاميرا رقمية في العالم

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قال علماء في الولايات المتحدة إنهم قاموا بانتاج أكبر كاميرا رقمية في العالم.

ويبلغ حجم الكاميرا، التي عمل على بنائها الفريق لعدة أعوام في معمل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حجم سيارة صغيرة، وتزن 3 أطنان، بحسب ما أعلنه معمل ناشونال اكسيليريتور في بالو التو أمس الأربعاء.

ويبلغ قطر أكبر عدسة في الكاميرا نحو 6ر1 متر. ويوجد بالكاميرا 189 مستشعرا و2ر3 جيجابيكسل. ويقول الباحثون إنه يمكنها التقاط صورة لكرة جولف من على بعد 24 كيلومترا.

وسوف يتم تركيب الكاميرا، التي تبلغ تكلفتها نحو 168 مليون دولار، في مرصد بجبال الأنديز التشيلية، حيث سوف تمضى عقدا في تصوير السماء الجنوبية وجمع البيانات.

وقال مدير المرصد زيلجكو إيفيزتش "سوف نبدأ قريبا في إنتاج أعظم فيلم في التاريخ وخريطة هي الأكثر معلوماتيه لسماء الليل تم تجميعها حتى الآن".