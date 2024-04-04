اشتعل صراع ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع دخول قطار البريميرليج محطاته الأخيرة، خاصة بعد تسجيل فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي لهاتريك في مباراة أستون فيلا، ودخوله سباق المنافسة بقوة مع المتصدرين هالاند وصلاح وواتكينز.

على الرغم من غيابه عن مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا، لا يزال إيرلينج هالاند متصدرا لسباق ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفا، ومع تسجيل زميله في الفريق فيل فودين لهاتريك اشتعل الصراع مع كثرة اللاعبين المتنافسين على الحذاء الذهبي في الموسم الحالي.

ويملك محمد صلاح نجم ليفربول صاحب الـ16 هدفا والذي يأتي في المركز الرابع بجدول ترتيب الهدافين متساويا مع صاحبي المركزين الثاني والثالث واتكينز وسولانكي ولكل منهما 16 هدفا، فرصة ذهبية لتقليص الفارق مع هالاند عندما يواجه الريدز شيفيلد يونايتد، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة ذاتها، حال تسجيله هدفا أو هدفين.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

الأول: إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 18 هدفا

الثاني: أولي واتكينز أستون فيلا 16 هدفا

الثالث: دومينيك سولانكي بورنموث 16 هدفا

الرابع: محمد صلاح ليفربول 16 هدفا

الخامس: سون هيونج مين توتنهام 15 هدفا

السادس: فيل فودين مانشستر سيتي 14 هدفا