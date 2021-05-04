العراق: العثور على أسطوانات أكسجين مفخخة في نينوي



أعلنت خلية الأعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، العثور على اسطوانات أكسجين مفخخة وعبوتين ناسفتين بمحافظة نينوى.



وقالت خلية الإعلام، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوة من قيادة عمليات نينوى، واجب بحث وتطهير المنطقة جنوبي مدينة الموصل".



وأضاف البيان أن "القوة عثرت على كمية من اسطوانات الأكسجين المفخخة، وتم تفجيرها من مفارز المعالجة".



كما أشار إلى أن قوة ضمن قيادة عمليات غرب نينوى عثرت على قذيفتي هاون 180 ملم وعبوتين ناسفتين محليتي الصنع حيث تم تفجيرهم.