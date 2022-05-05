مدير المسجد الإبراهيمي: مستوطنون أقاموا حفلات صاخبة بحماية الاحتلال في ساحته



قال غسان الرجبي مدير المسجد الإبراهيمي بالخليل، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت رفع أذان العشاء، فيما اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين بحماية من تلك القوات كافة ساحاته وأروقته وأقاموا فيها حفلات صاخبة.

وأضاف – حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن قوات الاحتلال وفرت الحماية لعشرات المستوطنين لاقتحام ساحات الحرم ونصب منصات للرقص وتوزيع مكبرات للصوت في معظم أجزاءه، وإقامة حفلات صاخبة للرقص والغناء داخل أروقة المسجد الشريف وساحاته الخارجية، في مظهر استفزازي يخالف كافة الشرائع والأديان.

كما قاموا بإضاءة ما يسمى "بالشمعدان" على سطح المسجد الإبراهيمي، وإضاءة جدرانه بالعلم الإسرائيلي، احتفالا بما يسمى "عيد الاستقلال".

وكانت قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين قامت بوقت سابق من هذا اليوم برفع العلم على سطح وأسوار المسجد الإبراهيمي الشريف، تمهيدا لهذا الاحتفال.