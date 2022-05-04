السلة يبدأ مخاطبة الاتحاد الدولي للاستعانة بحكام أجانب لإدارة نهائي السوبر

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تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة طلبًا من ناديي الاتحاد السكندري والنادي الأهلي طرفي نهائي دوري السوبر لموسم 2021-2022 لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات سلسلة نهائي المسابقة.

واتفق ناديي الاتحاد والأهلي خلال الساعات الماضية على مخاطبة مجلس إدارة الاتحاد المصري لاستقدام أطقم تحكيم أجنبية لإدارة مباريات النهائي وهو ما تمت الموافقة عليه من جانب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وبدأ الاتحاد المصري اجراء اتصالاته مع لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" للاستعانة بأطقم تحكيم أجنبية لإدارة نهائي دوري السوبر الذي ينطلق يوم الأحد القادم الموافق 8 مايو.

ويسابق مجلس الإدارة الزمن للاتفاق مع الاتحاد الدولي على استقدام حكام أجانب خلال فترة مباريات النهائي التي ستقام على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.