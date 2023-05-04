البرلمان العربى يندد باستشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان

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أدان البرلمان العربى جريمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير خضر عدنان، الذى استشهد نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التى تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي والمواساة للرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، وعائلة الشهيد، مجددا دعوته لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين لبحث قضيتهم وحقوقهم، عبر البرلمانات العربية والإقليمية والدولية.

ودعا البرلمان الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية لبذل جهودها الفورية لحماية الأسرى الفلسطينيين وتنفيذ اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى وقت الحرب ووضعها موضع التنفيذ، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية عن تعمد إتباع سياسة الإهمال الطبي الممنهج بحق الأسرى، والذي بلغ عددهم نحو أكثر من 700 أسير منهم 24 أسيراً يعانون أمراضاً سرطانية متفاوتة.

وطالب البرلمان العربى المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى إنهاء سياسة التقصير والإهمال الطبي بحق الأسرى والإفراج عنهم، مؤكداً على مواصلة جهوده في الدفاع عن قضايا وحقوق الأسرى الفلسطينيين والعمل على تدويل قضيتهم، والدعم الكامل للنضال العادل للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده لاستعادة أرضه وحقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.