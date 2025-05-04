مصر تدين استهداف البنى الأساسية بالسودان وتدعو لوقف إطلاق النار

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عبرت مصر عن إدانتها لاستهداف البنى الأساسية والمرافق الحيوية في مدينتي بورسودان وكسلا في السودان، داعية إلى وقف إطلاق النار للحفاظ على مقدرات الشعب السوداني.

وقال بيان لوزارة الخارجية.، إن مصر تشدد على ضرورة الحفاظ على مقدرات الشعب السوداني وعدم استهداف البنى الأساسية والمرافق المدنية المختلفة والحفاظ على وحدة واستقرار السودان.

وبحسب البيان، أكدت مصر أن استهداف البنية التحتية المدنية يؤدي إلى الإضرار بجهود استعادة الاستقرار في السودان، ويعرقل مساعي تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوداني.

وكانت قوات الدعم السريع قد استهدفت بسرب من المسيَّرات مطار مدينة بورتسودان، العاصمة المؤقتة التي يتخذها الجيش السوداني مقراً لإدارة البلاد خلال فترة الحرب.

وأدى الهجوم إلى تعليق حركة الملاحة الجوية (قبل استئنافها لاحقًا)، وسادت حالة من الفزع والقلق وسط سكان المدينة الساحلية على البحر الأحمر، التي تُعدّ المنفذ الرئيسي للبلاد.