العاصمة الإندونيسية تبدأ تخفيف قيود احتواء كورونا

بدأت السلطات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الخميس، تخفيف القيود التي تم فرضها قبل شهرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه قال حاكم جاكرتا، أنيس باسويدان، إنه من الممكن أن يبدأ المواطنون في التجمع للصلاة ابتداء من غد الجمعة، كما يمكن للعمال العودة إلى أماكن عملهم بدءا من يوم الاثنين المقبل، بشرط أن يمارسوا التباعد الاجتماعي وأن يستخدموا الأقنعة في جميع الأوقات.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم في 15 من يونيو الجاري، السماح بإعادة فتح مراكز التسوق في المدينة التي يعيش بها 10 ملايين نسمة، إلا أن المدارس ستظل مغلقة إلى أجل غير مسمى.

وقال باسويدان في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن "منحنى (الاصابات في) جاكرتا مستمر في الهبوط... إنها ثمرة عملنا الجماعي الشاق."

وارتفعت حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" فى إندونيسيا اليوم الخميس إلى 28818، بعد أن تم تسجيل 585 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. كما ارتفع عدد الوفيات إلى 1721 بعد تسجيل 23 حالة جديدة.

وقد سجلت جاكرتا وحدها حتى الآن 7690 حالة إصابة و523 حالة وفاة.

وعلى الصعيد الوطني، بدأت إندونيسيا في إعادة فتح الاقتصاد وتبني ما يطلق عليه المسؤولون "الوضع العادي الجديد"، الذي يتطلب من المواطنين والشركات مراعاة المبادئ التوجيهية الصحية المحددة.