6 مقاطع فيديو توثق لحظة حدوث زلزال الكويت

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ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، الكويت وشعر به السكان في أرجاء البلاد.

وقال عبد الله العنزي المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، إن الشبكة سجلت زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب منطقة الأحمدي.

وأضاف أن الزلزال حدث في تمام الساعة 04:28 صباحا بتوقيت الكويت، على عمق 5 كيلومترات في باطن الأرض.

يأتي هذا فيما أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء، أن إدارة عملياتها لم تسجل أي أضرار من جراء الهزة الأرضية التي ضربت الكويت فجر السبت.

وتنقل الشروق عددا من مقاطع الفيديو التي وثقت لحظة حدوث الزلزال: