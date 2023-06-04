خامنئي يلقي باللوم على القوى الأجنبية والإيرانيين في الشتات في اندلاع احتجاجات إيران

ألقى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، باللوم على "القوى الأجنبية" والشتات الإيراني في إثارة الاحتجاجات التي اندلعت في خريف العام الماضي بجميع أنحاء البلاد، وذلك في خطاب ألقاه اليوم الأحد.



واتهم خامنئي، وهو أقوى رجل في البلاد، أجزاء من الشتات الإيراني العالمي بالخيانة، حيث قال إنهم قد "أداروا ظهورهم للبلاد". واستخدم المرشد الاعلى (84 عاما) كلمة "اضطرابات" للإشارة إلى الاحتجاجات.



وقال إن "الاشخاص الذين رحلوا من هنا صاروا مرتزقة وعملاء لسياسات أعداء إيران".



وكان خامنئي يتحدث أمام جمهور يضم الآلاف، بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لوفاة آية الله روح الله الخميني، زعيم ثورة عام 1979، في ضريحه بجنوب طهران.



وقال خامنئي إن القوى الكبرى في العالم تآمرت ضد إيران لأعوام، مضيفا أن "الفرق هو أن الأمة الإيرانية صارت أقوى اليوم، وصاروا هم أضعف".