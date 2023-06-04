أكد مصدر مسئول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الهيئة تضع اللمسات النهائية على أعمال تطوير برج إشارات أبو شوشة، أحد أبراج قطاع «أسيوط ــ نجع حمادى»، تمهيدا لدخوله الخدمة، وهو أحد أهم أبراج القطاع الذى يتم تطوير إشاراته بطول 181 كيلومترا.



وقال المصدر، لـ«الشروق»، إن برج أبو شوشة شهد تغييرا كاملا فى آليات عمله، حيث تم تحويل نظام التحكم من نظام ميكانيكى ــ كهربى قديم إلى نظام إلكترونى متطور، يضم أحدث أنظمة الأمان العالمية، بما يزيد من التحكم فى الإشارات والمزلقانات ومتابعة حركة القطارات.



وأضاف أن الهيئة تستهدف من عملية تطوير نظم الإشارات بمختلف قطاعات الهيئة على خطوط الوجهين القبلى والبحرى، تقليل التدخل البشرى فى حركة مسير القطارات، من خلال ربط الإشارات بجهاز الـ ATC الموجود فى كابينة القيادة والمسئول عن التحكم فى مسير القطارات آليا، منوها بأنه فى حالة ظهور أى عارض على خط السكة الحديد فإن الجهاز يوقف القطار آليا، كما أنه يُلزم السائق بتخفيض السرعة فى حالة تعطل أحد أجهزة الإشارات على الخطوط أثناء مسير القطار.



وأشار المصدر إلى أن التحديث لأبراج الإشارات ونظم الاتصالات يشمل أيضا تزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للتحكم فى الحركة إلكترونيا، لافتا إلى أن تقليل التدخل البشرى وزيادة التكنولوجيا فى حركة القطارات يرفع من معدلات الأمان بالخط، وبالتالى يساعد الهيئة على زيادة عدد الرحلات يوميا.



وأوضح المصدر أنه تم رفع معدلات العمل فى محيط محطة (أبنود) لتجديد السكة ضمن قطاع (نجع حمادى ــ الأقصر)، واستمرار أعمال دك السكة للتأكد من جاهزيتها للتشغيل بسرعات عالية.