

في محاولة لإخفاء أعداد كبيرة من العمالة الوافدة في السعودية، كشفت الداخلية السعودية عن مستودع يتم الدخول إليه من «باب ثلاجة»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، اليوم الأحد.

وأكد البرنامج الوطني السعودي لمكافحة التستر التجاري، أمس السبت، أنه خلال جولة اعتيادية لبعض قواته أو عناصره في منطقة الرياض، تم ضبط عدد من العمالة في مخبأ «باب ثلاجة».

ونشر البرنامج على صفحته الرسمية على «تويتر»، مقطع فيديو مصور يظهر المخبأ المخفي وراء باب الثلاجة الذي استخدمته العمالة للدخول والخروج منه، موضحا أنه كشف الحيلة وأحال المخالفين إلى الجهات المختصة.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الموارد البشرية السعودية، قد أعلنت، في شهر سبتمبر الماضي، إمكانية انتقال أي وافد إلى صاحب عمل جديد دون تحويل التعويض المالي غير المسدد.

ووفقا لجريدة «عكاظ» فإن وزارة الموارد البشرية السعودية، أقرت إمكانية الانتقال دون تحويل التعويض المالي غير المسدد من صاحب العمل السابق قبل الانتقال والبقاء عليه، مع مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع التعويض المالي من تاريخ العامل.

ولفتت الوزارة إلى أن «تطبيق هذه المرحلة يصب في مصلحة جميع الأطراف بوقف تراكم المبالغ غير المسددة على صاحب العمل الحالي، وعدم تحميل صاحب العمل الجديد عبء المديونية على هذه المبالغ لفترة سابقة»، مشيرة إلى أن هذه الآلية تستهدف الاستفادة من خدمات العامل، ورفع مستوى مرونة إجراءات نقل الوظائف بين المنشآت لخلق سوق عمل جاذب.

وكانت الوزارة قد بدأت مرحلة أولى لتطوير سياسات وخدمات الوزارة بما يتماشى مع أهداف استراتيجية سوق العمل ورفع كفاءتها ومستوى حقوق العمال.