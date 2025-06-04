شهداء ومصابون في قصف خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس

استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الأربعاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

ولليوم الـ79 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة على قطاع غزة، الإسرائيلي وارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين.

وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، باستشهاد 10 أشخاص، بينهم أطفال في قصف طائرة بدون طيار "درون" إسرائيلية لخيمة داخل مدرسة لإيواء النازحين غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأشار إلى وقوع إصابات في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في شارع جلال وسط مدينة خان يونس.

وذكر أن شخصا استشهد وأصيب آخرين، جراء قصف "درون" إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس.

ومنذ 18 مارس الماضي، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة حماس استمر 58 يوما منذ 19 يناير الماضي.

ويرتكب الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 178 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن دمار كبير في البنية التحتية والمنازل، بجانب مئات آلاف النازحين.