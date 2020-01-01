قال محمد شبانة، سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين: إنه بداية من اليوم السبت سيعود مبنى النقابة للعمل بكامل طاقته وبمواعيد العمل المتبعة من العاشرة صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا؛ حيث سيغلق المبنى بعد مواعيد العمل الرسمية.

وأوضح أن النقابة اتخذت جميع التدابير الاحترازية اللازمة منذ تفشى فيروس كورونا بشهر مارس الماضى، وتم تطبيقها بحزم لصالح الزملاء الصحفيين، مما جعل مبنى النقابة آمنا ولم تظهر فيه ــ بحمد الله ــ حالة اشتباه واحدة، والذى لم يكن ليتحقق لولا استجابة الزملاء لهذه الإجراءات.

ودعا شبانة مع عودة المبنى للعمل بكامل طاقته، إلى أن يلتزم جميع الصحفيين والزائرين ومرتادى مبنى النقابة بكل الإجراءات الاحترازية المتبعة والتى سيتم تنفيذها بداية من غد؛ وهى الالتزام بالدخول من البوابة الإلكترونية للتعقيم وقياس درجة حرارة الجسم، وهى آمنة تماما وتعمل بالبخار وليس الرذاذ وتحت إشراف كامل من وزارة الصحة والهيئة العربية للتصنيع.

وأكد ضرورة ارتداء الكمامة إلزاميا طوال فترة الوجود بالمبنى، مع الالتزام بعدم رفعها عن المكان المخصص لها بالوجه نهائيا، والالتزام بتعقيم اليدين فور الدخول للمبنى من خلال الكحول الموجود بجميع أرجاء المبنى، والالتزام بمسافة التباعد الاجتماعى داخل المبنى، وهى متر ونصف المتر على الأقل وتمنع التجمعات داخل المبنى نهائيا خلال هذه الفترة، وعدم التلامس أو السلام بالأيدى نهائيا والالتزام بمسافات التباعد.

كما دعا إلى الالتزام بإجراءات العطس أو الكحة باستخدام المناديل الورقية والتخلص منها فورا بأقرب صندوق للقمامة، وفى حال ارتفاع درجة حرارة الجسم عن ٣٧,٣ لن يسمح نهائيا بدخول المبنى حفاظا على سلامة الجميع، مطالبا بالالتزام بسعة اثنين فقط بالأسانسير الصغير وثلاثة بالأسانسير الكبير بجانب عامل الأسانسير، والانتظار قليلا لأجل الحفاظ على الصحة، والالتزام بالتعليمات عند التعامل مع مكاتب الخدمات الحكومية كالشهر العقارى والبريد والخدمة المدنية وغير ذلك، حيث سيتم الالتزام برقم الدور والانتظار بالمكان المخصص للانتظار.

وأوضح أنه سيستمر غلق المطعم والكافيتريا بالدور الثامن والاكتفاء فقط بالحصول على المياه والمشروبات الباردة فى الأدوار المختلفة، على أن تكون المشروبات الساخنة بالأكواب والملاعق المستخدمة لمرة واحدة.