 السجن 30 عاما لقيادي داعشي فرنسي متورط في جرائم بسوريا - بوابة الشروق
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السجن 30 عاما لقيادي داعشي فرنسي متورط في جرائم بسوريا

وكالات
نشر في: السبت 4 يوليه 2020 - 11:14 ص | آخر تحديث: السبت 4 يوليه 2020 - 11:14 ص

قضت محكمة فرنسية في باريس، أمس الجمعة، بالسجن لمدة 30 عاما على القيادي الداعشي الفرنسي تايلر فيلوس، بعدما أدانته بارتكاب جرائم في سوريا بين عامي 2013 و2015.

 

وقال رئيس محكمة النقض مخاطبا المدان إن المحكمة "قررت أن لا تحكم عليك بالسجن المؤبد، وهو أمر كان بمقدورها أن تفعله"، بعدما وجدته مذنبا بكل التهم الموجهة إليه، بما فيها إعدام أسيرين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

 

وأضاف أن المحكمة قررت تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة 30 عاما لأنها أرادت أن "تترك لك بصيص أمل كي تتمكن من أن تتغير إلى الأفضل".

 

وأوضح القاضي أن المدان يجب أن يقضي ثلثي مدة العقوبة على الأقل خلف القضبان، أي أنه لن يستفيد من أي إطلاق سراح مشروط قبل أن يمضي 20 سنة في السجن على الأقل.

 

وفيلوس هو أحد أوائل الإرهابيين الفرنسيين الذين غادروا بلادهم إلى سوريا، التي وصلها للمرة الأولى في نهاية 2012، وهو أحد الإرهابيين الفرنسيين القلائل الذين لم يلقوا مصرعهم وعادوا إلى بلدهم.

 


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