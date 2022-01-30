مستشار الرئيس الفلسطيني: نحتاج استراتيجية عربية إسلامية موحدة لمواجهة الكيان الإسرائيلي

قال مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، إنه لا بد من وجود استراتيجية فلسطينية عربية إسلامية موحدة في مواجهة الكيان الإسرائيلي، لأن العالم العربي والإسلامي يواجه نفس التحدي الذي يواجه فلسطين، لافتاً إلى أن أكذوبة الربيع العربي الذي اخترعته أمريكا لتمزيق بقايا النظام والوجود العربي هدفه الأساسي مصلحة إسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن المجتمع الدولي هو من أوجد إسرائيل، محملًا إياه المسئولية عن أصل المأساة الفلسطينية، والتداعيات المستمرة لها.

ونوه بأنه إذا لم يتحرك المجتمع الدولي في الوقت المناسب في وجه هذا العدوان، فإن كل المجتمع الدولي سيدفع الثمن، مؤكدًا أنه لا يُطلق تهديدات فارغة ولكن الشعوب تمتلك طاقة لا يستطيع أحد إيقافها.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني قادر على قلب الطاولة في وجه الجميع، مستشهدًا بصمود الفلسطينيين طوال الـ75 عامًا دون أي إمكانات.

وأعرب عن أمنيته في تجاوز الفصائل الفلسطينية الحالة الداخلية الراهنة والذهاب إلى التوحيد وإطلاق خطة عمل واستراتيجية موحدة لمواجهة هذا التحدي الذي يفرضه العدوان الإسرائيلي، منوهًا أن إسرائيل دولة إرهابية تمارس العدوان على فلسطين.

واستُشهد، فجر الاثنين، خمسة فلسطينيين، وأصيب 27 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وكانت قوات الاحتلال، قد بدأت عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، بقصف منزل وسط مخيم جنين، وأعقب ذلك قصف طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.