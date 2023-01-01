طرح البوستر الرسمي لفيلم حسن المصري

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كشفت الشركة المنتجة لفيلم "حسن المصري" عن البوستر الرسمي للعمل، الذي يتصدر بطولته الفنان أحمد حاتم، كما يتصدر البوستر أيضا.

وصاحب بوستر الفيلم الذي نشر عبر موقع "انستجرام" تعليق: «أنا مش عايز حاجة.. مش عايز غير سكوت، البوستر التشويقي لفيلم حسن المصري قريبا في السينمات».

يذكر أن فيلم "حسن المصري" من بطولة أحمد حاتم، وفيريال يوسف، ومراد مكرم ودياموند بوعبود، وهو من اخراج سمير الحبشي.

يذكر أن أحمد حاتم شارك مؤخرا في بطولة فيلم "المطاريد"، إلى جانب تارا عماد، ومحمود الليثي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.