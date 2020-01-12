تداول ناشطون، مقطع فيديو قيل إنه يوثق لحظة استشهاد منفذ عملية تل أبيب المزدجة التي تضمنت إطلاق نار ودهسا، والتي أعلنت المقاومة أنها أول رد على جرائم الاحتلال في مخيم جنين.



وأظهر الفيديو، إقدام أحد المستوطنين على إطلاق عدة طلقات نارية تجاه منفذ العملية الذي شوهد وهو من مستلقى على الأرض، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما جرى إطلاق النار من المسافة صفر.





مستوطن يطلق النار على منفذ عملية الدهس في تل أبيب رحمه الله .#جنين_تقاوم pic.twitter.com/SzgK95q1HD — منصور ريان (@Mansorryaan) July 4, 2023



وشهدت تل أبيب، عملية دهس وإطلاق نار ما أسفر عن تسجيل عشر إصابات بعضها خطيرة، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن منفذ عملية الدهس وإطلاق النار في تل أبيب، كان يرتدي الزي العسكري (الإسرائيلي).



وسبق أن قالت تقارير عبرية، إنّ منفذ العملية استشهد برصاص أحد المستوطنين الذي كان موجودا في المنطقة التي شهدت العملية المزدوجة.



جاء ذلك تزامنا مع دخول العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين يومه الثاني، مخلفا حتى الآن عشرة شهداء وعدد من الجرحى.



بدورها، قالت حركة حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، إن العملية البطولية في تل أبيب هي الرد الأولي على جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في مخيم جنين.



وأضاف متحدث حماس: «هذا تطبيق لما أكدت عليه المقاومة أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد مخيم جنين، ونشد على أيدي أبطال شعبنا والمقاتلين في جنين».