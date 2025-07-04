أفادت شبكة سكاي نيوز عربية، اليوم الجمعة، بتوغل قوات إسرائيلية في عدة مواقع في حوض اليرموك بريف محافظة درعا في جنوبي سوريا.

وذكر تلفزيون سوريا أن "6 عربات تابعة للقوات الإسرائيلية توغلت في قرية صيصون بحوض اليرموك غربي درعا".

وأضاف موقع "تجمع أحرار حوران" الإخباري المحلي أن "قوة إسرائيلية أيضاً مكونة من 3 سيارات دخلت سرية عسكرية سابقة تتبع للواء 112 في قوات النظام المخلوع، والواقعة على أطراف قرية عين ذكر في حوض اليرموك".

وأكد "أن توغل القوات الإسرائيلية في الموقع المذكور هو الثاني بعد سقوط نظام بشار الأسد، إذ سبق أن دخلت السرية العسكرية ونفّذت داخلها عمليات تخريب وتجريف".

وأوضح "تلفزيون سوريا" أن القوات الإسرائيلية أفرجت عن 3 مواطنين سوريين بعد ساعات من اعتقالهم في الثاني من يوليو الجاري، في مزرعة البصالي جنوبي القنيطرة.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مزرعة بريف القنيطرة الجنوبي، يوم الأربعاء، واعتقلت 3 مواطنين، في حين زعمت تل أبيب ارتباطهم بإيران.